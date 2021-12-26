Крупный пожар произошёл сегодня рано утром в селе Сновицы Суздальского района. Сообщение в...

Крупный пожар произошёл сегодня рано утром в селе Сновицы Суздальского района.Сообщение в пожарную охрану поступило поздно и на момент прибытия спасателей наблюдалось горение внутри здания и частичное обрушение кровли. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 800 кв. м. Сгорело производственное помещение здания с оборудованием. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 23 человека личного состава, а также привлекалась на пожар добровольная пожарная команда «Новоалександрово», 1 единица техники, 1 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области