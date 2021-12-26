На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 258 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 258 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:62 - во Владимире;32 - в Ковровском районе;30 - в Александровском районе;29 - в Муромском районе;19 - в Гусь-Хрустальном районе;13 - в Вязниковском и в Юрьев-Польском районах;12 - в Петушинском районе;.11 - в Кольчугинском районе;8 - в Камешковском районе;7 - в Меленковском районе;6 - в Селивановском и в Суздальском районах;3 - в Собинском районе;2 в Гороховце, в Киржачском и Судогодском районах;1 - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 055 случаев заболевания