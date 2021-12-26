На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 258 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 258 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
62 - во Владимире;
32 - в Ковровском районе;
30 - в Александровском районе;
29 - в Муромском районе;
19 - в Гусь-Хрустальном районе;
13 - в Вязниковском и в Юрьев-Польском районах;
12 - в Петушинском районе;.11 - в Кольчугинском районе;
8 - в Камешковском районе;
7 - в Меленковском районе;
6 - в Селивановском и в Суздальском районах;
3 - в Собинском районе;
2 в Гороховце, в Киржачском и Судогодском районах;
1 - в Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 80 055 случаев заболевания