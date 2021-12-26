В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело в отношении 18-ти и 19-летнего местных жителей. Их...

В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело в отношении 18-ти и 19-летнего местных жителей. Их подозревают в краже.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ноябре текущего года фигуранты, проникнув на территорию одного из районных предприятий, похитили шестиметровые металлические профильные трубы. Металлоизделия молодые люди перенесли в лес и топором разрубили их на части, после чего сдали похищенное в пункт приема металла.Всего двое гусевчан похитили более тридцати металлических профильных труб. Материальный ущерб, причиненный организации, составил около 23 000 рублей.Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции на территории Гусь-Хрустального района в ходе оперативно-розыскных мероприятий.ФОТО: https://pixabay.com/ru