Сегодня и завтра в 33 регионе ожидается сильная метель. В ГУ МЧС России по Владимирской области...

Сегодня и завтра в 33 регионе ожидается сильная метель.В ГУ МЧС России по Владимирской области отмечают, данные погодные условия повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.Нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.Гражданам рекомендовано соблюдать правила маневрирования на дорогах, не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области