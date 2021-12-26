С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 80 055 владимирцев.

Во Владимирской области на 26 декабря выявлено 258 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 62 человек. Ещё 32 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, 30 - в Александровском, 29 - в Муромском, 19 - в Гусь-Хрустальном районах. По 13 инфицированных прибавилось в Вязниковском и Юрьев-Польском, 12 - в Петушинском, 11 - в Кольчугинском, 8 - в Камешковском, 7 - в Меленковском районах. По 6 положительных тестов на ковид пришло пациентам в Селивановском и Суздальском, 3 - в Собинском, по 2 - в Гороховце, Киржачском и Судогодском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 80 055 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 641 случай во Владимире, 9102 - в Гусь-Хрустальном районе, 8870 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.