Красная икра - любимая традиция праздничного застолья. Только вот килограмм заветных икринок...

Красная икра - любимая традиция праздничного застолья. Только вот килограмм заветных икринок обойдется покупателю в этом году в 5-6 , а то и 8 тысяч рублей. За такую цену хочется получить не только вкус, но и пользу. А вот есть ли она в любимом деликатесе? Разбиралась Любовь Клюквина.Красная икра - биологически ценный продукт, утверждают медики, и они не лукавят. Но говорят о свежем, только что купленном и засоленном своими руками продукте. 28 процентов икры - это полноценный животный растворимый белок. И примерно 10 процентов жиров, большая часть которых- необходимые организму полиненасыщенные жирные кислоты — Омега-3.Надежда Тихомирова, нутрициолог, коуч по питанию: «Там получается в ста граммах тройная суточная норма содержится витамина А, а это витамин красоты и молодости, наши антиоксиданты. Там содержится суточная норма в ста граммах прогормона - витамина Д, за которым сейчас все гоняются.//Который помогает улучшать наш иммунитет.Содержится высокое количество витаминов группы Б. И особенно много содержится - 600 процентов от суточной нормы - витамина Б12. Все вегетарианцы знают, что это довольно лимитированный витамин».Лосось, форель, сёмга.. Виды красной икры почти не отличаются по нутриентному составу - в свежей икре нет ничего вредного. Опасность кроется в способе её хранения.Надежда Тихомирова, нутрициолог, коуч по питанию: «Производитель упаковкой этого продукта "слегка" вводит нас в заблуждение. Потому что мы с вами думаем, что игра - это консервированный продукт, это консерва, потому что баночка жестяная, но фактически это не консерва, а пресерва. Здесь же в баночке находится сырой продукт и надо понимать, что его безопасность должна каким-то способом обеспечиваться, потому что, если вы посмотрите на баночку, то срок годности тут будет, у какой-то икры 6 месяцев, у какой-то 12».Чтобы предотвратить развитие бактерий, грибков и плесени, производители добавляют соль. При домашней засолке этого достаточно, главное хранить продукт только в холодильнике и съесть его за 7 дней. "Фабричная" икра должна храниться дольше. Чтобы частично уничтожить бактерии и замедлить их рост, производитель добавляет консерванты.Надежда Тихомирова, нутрициолог, коуч по питанию: «Это соли сорбиновой кислоты, обычно это сорбат калия. И это один очень сильный консервант - соли бензойной кислоты или бензонат натрия. Вот здесь они как раз и представлены. Если ложку такого консерванта съесть, мы вот сразу не умрем. Но он наносит вред. Мы периодически себя подтравливаем, если едим продукты с этими консервантами».Лучше вообще не употреблять икру из магазина, советует нутрициолог. В одной чайной ложке икры - предельно допустимая суточная норма консервантов. Съели больше - получили, как минимум, расстройство кишечника. Из-за низкой кислотности желудка, детям и людям старшего поколения деликатес вовсе противопоказан. Ситуацию усугубляет и сливочное масло на бутербродах.Надежда Тихомирова, нутрициолог, коуч по питанию: «Если вы сделали такие бутерброды, сразу их употребляйте. Не надо им стоять по 2, по 3, по 5 часов стоять на столе, потому что это вообще не секрет - люди действительно травятся от красной икры. Морепродукты, красная икра - это вторая группа пищевых продуктов, по которым происходят в мире отравления».Многие замечали на полках магазинов имитированную икру - красную или черную. Икринки состоят из пищевых волокон водорослей с рыбным бульоном. Обычно на такой икре написано что-то о здоровом питании, но, разобрав состав со специалистом, мы убедились, что это просто низкокалорийный продукт с 2 процентами жира, где полиненасыщенных кислот практически не найти и присутствуют те же самые консерванты А вот полезный совет по проверке фальсификата:Надежда Суханова, продавец: «Проверяется она кипяченой водичкой. Вся икра должна покрыться... беленькой стать. Это выделяется белок. Искусственная икра не будет белеть».Где же искать полезные вещества, которые есть в свежей икре? Вместо одной маленькой баночки вы можете купить целую рыбу!Надежда Тихомирова, нутрициолог, коуч по питанию: «Вы получите там источники полноценного белка: порядка 20 граммов на 100 граммов. Это тоже много и он легко усваиваемый. И это отлично. Вы получите источники полиненасыщенных жирных кислот, потому что в рыбе содержатся как раз вот эти же жиры, такие же как в красной икре. Да, в меньшем количестве. После термообработки вы уничтожите всю патогенную микрофлору».Суперполезная и вкусная идея к новогоднему столу - запечь рыбу, например, форель с пряными специями, мандаринами и яблоками. А также добавить туда 15 процентный раствор животных жиров - сметану - с дополнительным витаминным зарядом - витаминами А, Д и Е. Любовь Клюквина, Александр Голубев, В-В.