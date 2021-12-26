Местный житель не появлялся по месту жительства и игнорировал обязательные явки в полицию.

20 декабря текущего года отделением дознания ОМВД России по Суздальскому району возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений).За жителем Суздальского района, освободившимся из мест лишения свободы, был установлен административный надзор сроком на три года, а также ряд ограничений. Несмотря на это, мужчина проигнорировал данные ограничения, за что районный суд ужесточил поднадзорному ряд запретов.Но и в этот раз мужчина не соблюдал решение суда. Местный житель не появлялся по месту жительства и игнорировал обязательные явки в полицию, тем самым уклоняясь от административного надзора.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Суздальского ОМВД установили местонахождение нарушителя, мужчина был задержан.Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.