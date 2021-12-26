За минувшую неделю в Центр управления регионом поступило 1837 жалоб. С 15 по 22 декабря жителей Владимирской области чаще всего интересовали проблемы региональной медицины - 646 обращений. На ЖКХ ..

За минувшую неделю в Центр управления регионом поступило 1837 жалоб. С 15 по 22 декабря жителей Владимирской области чаще всего интересовали проблемы региональной медицины - 646 обращений. На ЖКХ внимание обратили 462 человека, на дороги и транспорт стали причиной недовольства 575 владимирцев.Отмечается, что количество жалоб на здравоохранение сократилось. При этом выросло на систему ЖКХ. Причиной послужили снегопады и заморозки.В лидерах Владимир - 350 обращений. В Коврове - 85, в Вязниковском районе - 90, в Петушинском - 82, в Александровском - 64.Больше всего негатива фиксируется через госуслуги - 1016, а также в социальной сети «Вконтакте» - 644 сигнала.