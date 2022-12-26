350-летие Петра I отметили во Владимирской области циклом мероприятий Сохранение наследия Петра...

350-летие Петра I отметили во Владимирской области циклом мероприятийСохранение наследия Петра Первого обсудили во Владимире. Заседание в областной научной библиотеке подвело итоги всероссийского марафона памяти великого законотворца. 2022-ой стал годом юбилея Петра Великого. Слово - Марии Платанюк."То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник". Так о Петре Великом напишет ещё один великий сын России - Александр Пушкин. 350-летие первого российского императора - главная юбилейная дата уходящего года. Петр Великий - имя, которое "сияет" и спустя столетия.Павел Карташев, заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ:- В истории нашей страны нет, пожалуй, фигуры, равной по значимости первому российскому императору, и самое главное - соразмерной ему по широте его замыслов и деяний. Поэтому вклад Петра Первого в историю развития нашей страны, безусловно, уникален. И очень хорошо, что до сих существует очень много противоречивых мнений и поводов для дискуссии в контексте этой фигуры величайшей.Во Владимир приехали ведущие историки, руководители и специалисты крупнейших музеев России. Грандиозный марафон охватил весь 2022-ой и по инициативе Министерства культуры России объединил всю страну. Наследию Петра Великого посвятили множество выставок, ярких межкультурных проектов.Сергей Пиляк, директор Государственного музея "Смоленская крепость", модератор заседания:- Направлены, во-первых, на продвижение регионального культурного наследия, связанного с Петром Первым. А во-вторых, на настраивание горизонтальных связей между музеями, библиотеками, театрами. Мероприятие, которое сейчас проходит во Владимире - замыкающее для этого большого культурного марафона. Это повод подвести итоги, выдохнуть. Петровский юбилей завершается, но Петровское наследие остаётся ценным, важным и мы будем с ним работать.Свой "Петровский цикл" был и на владимирской земле. Прошли 7 книжных выставок, в том числе редчайших материалов. Во Владимире появилась театральная постановка "Арап Петра Великого", высажены саженцы Петровского дуба из Летнего сада северной столицы. Музыкальные ассамблеи, красочные фестивали, интерактив. Сегодня это новые форматы рассказа о Петровском наследии.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Пётр Великий родился в старом русском городе Москве, который выходит из Владимиро-Суздальской земли по сути. Того самого княжества, которое стало родоначальником российской государственности. Во Владимирской губернии были останки, мощи Александра Невского, которые государь перенёс в новую столицу и это было важным, знаковым событием, которое влияло на духовную жизнь Российской империи.Во Владимире представлены и новые выставки, посвященные великому историческому деятелю и реформатору. Экспозицию "В начале великих дел" подготовили сотрудники библиотеки для детей и молодёжи. Передвижную выставку "Петровское наследие российской провинции" в регион привез Государственный музей "Смоленская крепость", а РосФото поделилось уникальными кадрами. В объективе - Кронштадт. Город-крепость. Город-порт. Город Петра. Государя, которому так многим обязана Россия.Мария Платанюк, Павел Шебанков, Сергей Мельников. "Вести-Владимир"