Астролог Тамара Глоба рассказала, каким будет 2023 год. Финансы, рынок недвижимости и бизнес – меняться будут все сферы.

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким будет 2023 год. Финансы, рынок недвижимости и бизнес – меняться будут все сферы.События 2022 годазаставили россиян понервничать. Каждый день всплывали вопросы: а что с недвижимостью? Каким будет курс доллара? Чтобы подготовиться к 2023 году, люди обращаютсяза советами к экспертам различных областей. Так, в новом интервью с астрологом ТамаройГлоба ведущая авторского шоу Надежда Стрелец затронула тему финансов и вложений на рынке недвижимости в России."Вкладыватьсяможно понемногу в разные вещи. Любые", — дала прогноз астролог на 2023 год. По словамТамары, важную роль будет играть недвижимость.Эксперт считает,что инвестировать в рынок недвижимости России можно. Более того, Тамара советует делатьэто не на основе трущоб и "человейников", а обращаться к новымтехнологиям, новым формам жизни — они будут иметь вес. Только долгосрочныевложения с упором на будущее имеют шанс на развитие и успех.Тамара Глобазаявила, что стоит обратить внимание не только на регионы России, но и на соседниегосударства. После окончания столкновений, в новых землях начнется активноразвиваться и строительство, и сельское хозяйство. Эксперт говорит о возможнойвыгоде на этом рынке недвижимости."Скоро этуземлю будут восстанавливать. Скоро она будет иметь силу, иметь вес, иметьвозможности для развития. Вкладывать в этот регион не просто надо, а очень выгодно",— утверждает эксперт.