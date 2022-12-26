Астролог Тамара Глоба рассказала, каким будет 2023 год. Финансы, рынок недвижимости и бизнес – меняться будут все сферы.
Астролог Тамара Глоба рассказала, каким будет 2023 год. Финансы, рынок недвижимости и бизнес – меняться будут все сферы.
События 2022 года
заставили россиян понервничать. Каждый день всплывали вопросы: а что с недвижимостью? Каким будет курс доллара? Чтобы подготовиться к 2023 году, люди обращаются
за советами к экспертам различных областей. Так, в новом интервью с астрологом Тамарой
Глоба ведущая авторского шоу Надежда Стрелец затронула тему финансов и вложений на рынке недвижимости в России.
"Вкладываться
можно понемногу в разные вещи. Любые", — дала прогноз астролог на 2023 год. По словам
Тамары, важную роль будет играть недвижимость.
Эксперт считает,
что инвестировать в рынок недвижимости России можно. Более того, Тамара советует делать
это не на основе трущоб и "человейников", а обращаться к новым
технологиям, новым формам жизни — они будут иметь вес. Только долгосрочные
вложения с упором на будущее имеют шанс на развитие и успех.
Тамара Глоба
заявила, что стоит обратить внимание не только на регионы России, но и на соседние
государства. После окончания столкновений, в новых землях начнется активно
развиваться и строительство, и сельское хозяйство. Эксперт говорит о возможной
выгоде на этом рынке недвижимости.
"Скоро эту
землю будут восстанавливать. Скоро она будет иметь силу, иметь вес, иметь
возможности для развития. Вкладывать в этот регион не просто надо, а очень выгодно",
— утверждает эксперт.