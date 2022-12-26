Во Владимирской области вывоз мусора в новогодние праздники должен быть усилен На утренней...

Во Владимирской области вывоз мусора в новогодние праздники должен быть усиленНа утренней планерке у губернатора Александра Авдеева обсудили тему уборки мусора в новогодние праздники.Перед коммунальными службами и регоператорами была поставлена задача в праздничные дни усилить работу по вывозу мусора.Эта работа осложняется погодными условиями — недавними снегопадами. Не все подъезды к площадкам для мусора расчищены из-за стоящих во дворах машин. Вывоз мусора осложняется из-за нерасчищенных дворов и контейнерных площадок. Коммунальным службам и властям нужно работать в координации с регоператорами.Ранее мы рассказывали, что во Владимире должны появиться новые мусорные площадки. Не все мусорные площадки областного центра соответствуют нормам. Не везде есть козырьки, расписание вывоза отходов, подиум, на котором должны стоять контейнеры. Многие владимирцы жалуются и на состояние этих площадок, и на частоту вывоза особенно крупногабаритного мусора. Глава города Дмитрий Наумов сообщил, что ситуация будет исправляться.Фото: pxfuel.com/