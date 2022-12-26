Эксперт гостиничного бизнеса и генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский рассказал об инвестиционной выгоде гостиничного бизнеса, интересе девелоперов и развитии сферы в ближайшее время.

Эксперт гостиничногобизнеса и генеральный директор Azimut Hotels МаксимБродовский рассказал об инвестиционной выгоде гостиничного бизнеса, интересе девелоперов и развитии сферы в ближайшее время.Гостиничный бизнессильно пострадал в период 2020-2021 года. Сейчас крупные сети отелей постепенновозвращаются к "жизни", диверсифицируя инвестиции, бизнесы и предлагаясвоим клиентам ряд новых услуг.Генеральный директорAzimut Hotels Максим Бродовский назвал несколькоинтересных тенденций среди гостиниц. Прежде всего, это сокращение глубиныбронирования. Все чаще гости бронируют номер за несколько дней перед поездкой.Отчасти это связано с уходом агрегаторов бронирования. Из-за этого отеликорректируют свою стратегию размещения гостей.Второй тренд —это спрос на "восстановление и отдых". Так, крупные отели и частныеинвесторы увидели тенденцию туристов к оздоровительным услугам, поэтому нарынке стали появляться новые санатории и санаторно-курортные услуги. Крупныесети стараются приобрести гостиницы именно такого формата.Кроме этого, экспертговорит о новой волне инвестиций в бизнес и роста интереса в сфере. Бродовский оценилинвестиционную привлекательность гостиничного бизнеса в 5-7%. Где-то эти оценкивыше, где-то ниже. Сроки окупаемости отелей — 7-15 лет. Пока среди новыхинвесторов — бизнесмены и крупные корпоративные структуры.