Дима Билан наконец-то здоров, свеж и весел. Смотрите его поздравление с Новым годом и не пропустите самые важные пожелания!

Дима Билан наконец-то здоров, свеж и весел. Смотрите его поздравление с Новым годом и не пропустите самые важные пожелания!Год у прославленного певца выдался насыщенным! Кажется, что посвятил он его своему здоровью, ведь сложно посчитать, сколько раз он оказался на больничной койке, Не обошлось и без конфликтов: мы активно наблюдали за тем, как артист с разоблачившим его психологом. К счастью, было и хорошее. После нескольких операций восстановившийся Дима Билан вернулся в рабочий график и на радость фанатовНу, а в финале этого очень непростого для него года певец записал эксклюзивное поздравление с Новым годом для вас, читатели "Дни.ру". С сияющей счастливой улыбкой в белом элегантном пиджаке кумир миллионов произнес самые важные пожелания."Приветствую вас, "Дни.ру". Поздравляю вас с Новым годом! Конечно же, хороших новостей и, естественно, здоровья... И ментальное здесь не на последнем месте. С Новым годом!" – обратился к народу Дима Билан.