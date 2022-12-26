Где во Владимирской области в 2023-м году будет подключен мобильный интернет 4G? Напомним, на...

Где во Владимирской области в 2023-м году будет подключен мобильный интернет 4G?Напомним, на Госуслугах проходило онлайн-голосование, в котором жители региона самостоятельно выбирали населенные пункты, где в 2023 году подключат мобильный интернет 4G.Известно, что всего в голосовании приняли участие 5 912 жителей.Так в каких населённых пунктах появится 4G?Камешковский район: в деревне Карякино и селе Усолье.Юрьев-Польский район: в селах Городище, Сосновый Бор, Матвейщево и Горки.Петушинский район: в поселке Сушнево-1.Судогодский район: в деревне Гридино.Ковровский район: в деревне Верхутиха, селе Пантелеево и поселке Восход.Муромский район: в селе Татарово.Меленковский район: в деревнях Малый Санчур и Левенда, в селе Войново.Вязниковский район: в деревнях Поздняково и Галкино.По данным администрации Владимирской областиФото: pxfuel.com