Выставка – продажа “Икра и рыба Камчатская” в Порярисе радует Владимирцев свежими деликатесами к Новому году. Сложно представить праздничный стол без красной икры: бутерброды,

Выставка – продажа “Икра и рыба Камчатская” в Порярисе радует Владимирцев свежими деликатесами к Новому году. Сложно представить праздничный стол без красной икры: бутерброды, канапе, тарталетки и даже салаты. В первые часы работы выставки – продажи уже собралась очередь из покупателей. Кроме икры берут чавычу: копченую и слабосоленую, а также белорыбицу – редкую для наших