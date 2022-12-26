Зима это лучший период, для того, чтобы провести время со своими близкими, своими детьми, а также дать себе возможность отдохнуть и на минутку погрузиться в детство.

Зима это лучший период, для того, чтобы провести время со своимиблизкими, своими детьми, а также дать себе возможность отдохнуть и наминутку погрузиться в детство.Впереди – долгожданные новогодние каникулы, поэтому у каждого будет возможность устроить себе , наесться мандаринов, а затем отправиться на ближайшую к дому горку, чтобы вдоволь накататься. Помните, как 20 лет назад мы катались кто на пакете, кто на картонке, а самые смелые – стоя на ногах. Хорошо, как говорится, что этого не видели наши родители!Сегодня, когда многие из нас сами стали родителями, нам хочется не только порадовать своих карапузов, но и защитить их от возможных травм. Как это сделать? Правильно выбрать ледянки! Итак, каких же видов они бывают?ВИДЫ ЛЕДЯНОКФото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / www.globallookpress.comСамая простая модель ледянок похожа на перевернутое сердечко с ручкой. Выполняется она из тонкого пластика и стоит копейки. Поможет набрать скорость и укатиться очень далеко, но не защитит нежные части от неровностей льда, а также может в любой момент треснуть.Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / www.globallookpress.comБолее качественная модель – ледянки-корыто, гораздо более толстые и, поэтому, долговечные. Часто оборудованы ручками и шнуром, чтобы можно было не только с удобством транспортировать их, но и прокатить свое чадо до дома.Фото: Harald Tittel / dpa / www.globallookpress.comЗатем следует еще более интересная модель: карвинговые ледянки. Модель обеспечивает высокую посадку, что положительно скажется на комфорте, а также оборудована "рулем", который позволит не только изменить траекторию, но в остановиться в нужный момент.Фото: Eduardo Sanz / Keystone Press Agency / www.globallookpress.comСамая "уносящая" модель – ледянки-тарелки, оборудованные двумя ручками для безопасности и бортиками для устойчивости.Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / www.globallookpress.comНапоследок, самый "заботливый" тип – мягкие ледянки. Пенопласт, поролон или вспененный полиэтилен упакованы в надежный чехол из ПВХ, благодаря которому обеспечивается не только отличное скольжение, но и долговечность ледянок. Мягкий наполнитель гасит любые неровности льда и снега, защищая позвоночник от возможных травм. Исполняются в различных формах и дизайнах, так что каждый малыш найдет себе вариант по душе, с которым не захочет расставаться всю предстоящую зиму!КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЛЕДЯНКИ?Кататься на ледянках можно детям с 2-х лет. Для совсем маленьких любителей горок лучше подобрать максимально простые и легкие варианты: ледянки-корыто или мягкие ледянки.Для ребят школьного возраста можно выбирать абсолютно любые модели.Если же планируется катание двух детей одновременно – советуем отдать предпочтение моделям продолговатой формы, а также тем санкам, у которых есть четыре ручки или два анатомических углубления, в которых ваши ребята займут места.ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫПри выборе веса, который выдержат ледянки, не забудьте учесть вес тяжелой зимней одежды.Внимательно изучите этикетку товара, чтобы удостовериться, что использованный пластик выдержит мороз ниже -20 градусов.