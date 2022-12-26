Губернатор потребовал ускорить темпы ввода в строй 23 школы г. Коврова. По предложенным планам,...

Губернатор потребовал ускорить темпы ввода в строй 23 школы г. Коврова. По предложенным планам, дата запуска намечена на 1 декабря 2023 г.Напомним, что строительство новой школы, рассчитанной на 1100 учеников, уже попадало под внимание прокуратуры. Проверка прокуратуры показала, что прочность материала фундамента одного из блоков не соответствует проектным требованиям. Ранее губернатор Александр Авдеев поставил задачу завершить строительство школы в Коврове к сентябрю 2023 года. Сейчас дата перенесена на 1 декабря, сообщил наш специальный корреспондент с губернаторской планерки.По проекту, данное учреждение будет состоять из шести блоков. Начальная школа займет трехэтажный корпус. А для группы продленного дня будут предусмотрены игровые и даже спальные комнаты.Также известно, что в блоках здания предусмотрены столовая, актовый зал (на 660 мест), бассейн, библиотечный центр, три мастерские, кабинет домоводства, лаборантская и многое другое.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.