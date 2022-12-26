В Индии при трагических обстоятельствах погиб известный владимирский бизнесмен, депутат Заксобрания Павел Антов. Тело 65-летнего основателя компании “Владимирский стандарт”

В Индии при трагических обстоятельствах погиб известный владимирский бизнесмен, депутат Заксобрания Павел Антов. Тело 65-летнего основателя компании “Владимирский стандарт” обнаружили возле отеля 24 декабря в субботу. Позже один из индийских телеканалов опубликовал кадры с места происшествия. Как сообщают индийские средства массовой информации, Павел Антов и его друг Владимир Быданов в составе туристической группы заселились в