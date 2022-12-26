В ВлГУ прошел традиционный интернациональный Новый год. Праздничный концерт организован...

В ВлГУ прошел традиционный интернациональный Новый год. Праздничный концерт организован иностранными студентами ВУЗа. Репортаж Кристины Ивановой.- С новым годом, страна!На сцене - Дед Мороз с Килиманджаро. Только на этой горе в Африке есть постоянный снег - логично, что именно там живет местный новогодний волшебник. Под бородой - Мекамбо Жозе Амарал из Анголы. Студент ВлГУ, четверокурсник. И, как подчеркивает сам, большой ценитель русского Нового Года.Мекамбо Жозе Амарал, студент ВлГУ, Ангола:- Это мой последний год в России - я буду скучать. По России, по вашим традициям, которые очень интересны. И я вас держу в сердце. И спасибо.- Ой, мороз, мороз, не морозь меня!Многих из этих ребят наша зима морозит впервые. А согревают - вот такие вечера, где студенты-иностранцы не только знакомятся с нашей культурой, но и рассказывают об особенностях зимних праздников в своих странах. В Китае, например, местный Дед Мороз ездит исключительно на осле, а в Туркменистане Новый год встречают дважды в год.Атак Атаков, студент ВлГУ, Туркменистан:- Россия - это мой второй дом. Новый год - международный и семейный праздник. Хотелось бы, конечно, с семьей отмечать, но в этом году пришлось с друзьями, с лучшими друзьями отмечать.Интернациональный новый год в стенах ВлГУ встречают вот так уже много лет. Каждое выступление - признание в любви российской культуре. В программе много детских песен - царит знакомая всем нам добрая сказочная атмосфера утренника. Тоже особенность нашего Нового года.Алёна Таирова, старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного ВлГУ:- Надо отметить, что многие из тех, кто их поет, учат русский язык всего три недели. За это время они смогли выучить и подарить нам эти номера.На сцене представители Африки, Азии, Южной Америки, стран СНГ. В вузе их объединяет кафедра русского языка как иностранного. А здесь, в зале - желание встретить главный праздник года в компании друзей со всего мира. Объединенных одной страной.Кристина Иванова. «Вести-Владимир»