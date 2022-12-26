Рождественская ярмарка в центре Владимира начала свою работу. В этом году она переехала с Соборной площади на пешеходную Георгиевскую улицу. Владимирцам и туристам предлагают самые

Рождественская ярмарка в центре Владимира начала свою работу. В этом году она переехала с Соборной площади на пешеходную Георгиевскую улицу. Владимирцам и туристам предлагают самые необычные сувениры: от деревянных и керамических символов года – до тёплых варежек, носков, связанных руками мастериц. Гостей на открытии ярмарки сопровождали герои известных мультфильмов. Среди них кот Матроскин, его друг