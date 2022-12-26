Ковровские школьники совместно с ровесниками из Москвы подготовили выставку для столичного Музея...

Ковровские школьники совместно с ровесниками из Москвы подготовили выставку для столичного Музея Победы. Она называется "Летопись народного подвига" и в ней более ста предметов. Экспозицию подготовили активисты музея "Бухенвальдский набат" четырнадцатой ковровской школы.Представлены подлинные письма бывших узников фашистских лагерей, воспоминания, фотографии, модель весов, на которых в концлагере взвешивали хлеб. Отдельная коллекция посвящена художественной самодеятельности бойцов Красной Армии. Добавим, "Бухенвальдский набат" - старейший школьный музей Коврова. В грядущем году он отметит свое 55-летие.