Муж Анастасии Заворотнюк поддерживает свою супругу уже несколько лет. Поклонники гадают, сможет ли он и дальше быть рядом с онкобольной.

Муж Анастасии Заворотнюк поддерживает свою супругу уже несколько лет. Поклонники гадают, сможет ли он и дальше быть рядом с онкобольной.51-летнийфигурист Петр Чернышев, по словам поклонников, в последнее время стал плоховыглядеть. Конечно, болезнь любимой супруги Анастасии Заворотнюк подкосиласостояние мужчины. Он буквально разрывается между работой и домой.Бросивший вовремя рабочего дня Анастасию Заворотнюк муж Петр Чернышев случайно выдалчудовищные детали своего состояния. Темные круги под глазами, сутулость — сплетникибыстро раздули сенсацию из его усталости. Но выбора нет — каждый деньпребывания Анастасии в клинике обходится семье в десятки тысяч рублей.По словам продюсераЛеонида Дзюника, Петр Чернышев сейчас старается проводить все свое время рядомс женой. В то же время, он со всем сторон атакован журналистами, желающими узнатьподробности состояния Анастасии Заворотнюк."Это крайнетяжелое состояние всегда: не хочется никого ни видеть, ни слышать", —сетует продюсер.Поклонники предполагают, что мужу Анастасии Заворотнюкпридется еще тяжелее. Недавно старшая дочь актрисы вышла замуж, переехала вДубай и оставила онкобольную мать в России. Подписчики Анны Заворотнюк просятее вернуться и не бросать Анастасию только на руки измученного супруга