Города Муром и Вязники стали победителями Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Итоги подвела комиссия Минстроя России.

Города Муром и Вязники стали победителями Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Итоги подвела комиссия Минстроя России. Муниципалитеты получат на благоустройство общественных пространств 106, 80 и 70 миллионов рублей соответственно.В Муроме средства направят на реконструкцию улицы Первомайской с прилегающими скверами. Она расположена между Троицким и Спасо-Преображенским монастырями.В Вязниках деньги пойдут на благоустройство городской Аллеи славы. Город второй раз подряд выигрывает в конкурсе. В прошлом году по проекту провели реновацию Фатьяновского парка.В Струнино переделают набережную реки Горелый крест. По проекту она станет единым пространством с существующей застройкой.«Как региональный куратор этого федерального проекта, очень рад нашей совместной победе. Благодарю руководство округа Муром - Евгения Рычкова и Вязниковского района - Игоря Зинина, создателей этих ярких проектов, губернатора Александра Авдеева, а также сенаторов Андрея Шохина и Ольгу Хохлову, моего коллегу по Госдуме, депутата Алексея Говырина, которые вместе со мной участвовали в защите проектов в Москве», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.