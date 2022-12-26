На 34-м км автодороги Владимир - Муром - Арзамас столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщается...
На 34-м км автодороги "Владимир - Муром - Арзамас" столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.
ДТП с пострадавшими произошло накануне (25-го декабря).
Известно, что водитель (1983 года рождения) на автомобиле «Ауди» допустил выезд на встречную полосу дороги.
В результате произошло столкновение с автомобилем «Форд».
Водитель (1983 года рождения) «Форда» и его пассажир (1979 года рождения) были экстренно госпитализированы.
В данный момент проводится проверка по факту ДТП.
Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области