Синоптики прогнозируют морозное начало последней недели 2022 года, которое к концу семидневки сменится оттепелью.

Во Владимирской области в новогоднюю ночь ожидаются дожди и до +2 градусов Цельсия. Синоптики прогнозируют морозное начало последней недели 2022 года, которое к концу семидневки сменится оттепелью.В ночь с 26 на 27 декабря ожидается до -15. До среды будет от -2 до -5. В будние дни прогнозируются небольшие снегопады и туман.С 30 числа потеплеет до +1. В новогоднюю ночь метеорологи передают дожди и до +2.Всю неделю скорость ветра не будет превышать 7 метров в секунду.