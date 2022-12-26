На участках трасс М-7 и Р-132 во Владимирском регионе установят современные комплексы по контролю...

На участках трасс М-7 и Р-132 во Владимирском регионе установят современные комплексы по контролю за погодой. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», который продолжает работу по оснащению федеральных автодорог современными цифровыми системами.Дополнительные пункты учета интенсивности движения (ПУИД) уже поставили на 14-и участках федеральных дорог. Они ведут постоянный учет проезжающих автомобилей в независимости от погодных условий. Датчики различают транспортные средства (легковые, грузовые и пр.) и определять их грузоподъемность.На М-7 «Волга» во Владимирской области ПУИДы появились в Покрове, Петушках и Сенинских двориках.Установка комплексов по контролю за погодой запланирована во Владимирской области на Р-132 «Золотое кольцо» возле деревни Кощеево (Судогодский район), у поселка Великодворский (Гусь-Хрустальный район), у деревни Лемешки (Суздальский район) и около моста через Клязьму (Камешковский район).На М-7 «Волга» метеосистемы смонтируют в Покрове, рядом с Колокшей, на обходе Владимира у развязки с Судогодским шоссе и рядом с деревней Трухачево.Фото: pxfuel.com