На западе штата Нью-Йорк в США произошла трагедия. Сообщается, что из-за снежной бури в округе Эри погибли 25 человек. По информации , тела обнаруживают в сугробах и автомобилях. Известно, что ..

На западе штата Нью-Йорк в США произошла трагедия. Сообщается, что из-за снежной бури в округе Эри погибли 25 человек.По информации , тела обнаруживают в сугробах и автомобилях. Известно, что на помощь прибывшим спасателям приходилось отправлять других спасателей, поскольку автомобили застревали в глубоких сугробах.