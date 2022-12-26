Народные приметы на 27 декабря 2022: почему в Филимонов день нужно убраться дома Согласно...

Народные приметы на 27 декабря 2022: почему в Филимонов день нужно убраться домаСогласно народному календарю, 27 декабря 2022 года отмечается Филимонов день. На Руси это время считали самым темным в году. Люди верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила.Верили, что хороших хозяев нечисть никогда не станет беспокоить. Поэтому в Филимонов день принято было убираться в избе и наводить порядок.Чтобы отогнать нечистую силу, необходимо было чаще умываться. Вода – магическое средство, которого боится нечисть. Нельзя выходить из дома неумытым, в противном случае накличете на себя беду. Неумытого человека может даже молния убить.Считается, что в этот день молочные продукты обладают особенными полезными свойствами. Поэтому во время чествования мученика Фирса рекомендуют пить коровье молоко.Чего нельзя делать 27 декабря 2022 года:Нельзя в этот день оставлять дом грязным, неприбранным. Важно не просто подмести или пропылесосить, но и помыть полы, подоконники и верх шкафов, чтобы изгнать нечисть водой, обладающей огромной очистительной и защитной силой.Запрещено 27 декабря носить грязную и рваную одежду.Нельзя употреблять алкоголь.Не рекомендуется отправляться в дальний путь, ходить в лес в одиночку, посещать незнакомые места.Нельзя много веселиться, смеяться, танцевать, ходить в развлекательные заведения.Запрещено в этот день вспоминать людей, которые покончили с собой, стали жертвами несчастного случая или преступления.Нельзя проявлять негатив, ссориться, ругаться, конфликтовать. Это может привести к скандалам.Запрещается гладить и подкармливать животных и птиц на улице.Нельзя трогать незнакомые вещи, брать их в руки, приносить домой.Не рекомендуется трогать те вещи, которые вы потеряли, но сегодня неожиданно нашли.Народные приметы на 27 декабря 2022 годаКакая погода в этот день, такая погода будет и в феврале.Если день морозный — лето будет жарким.Снег и ветер — урожай будет богатым.Если за день погода поменялась несколько раз — в течение зимы будет несколько оттепелей.Утренний туман быстро испарился — заморозков в этот день не будет.Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую — будет пасмурная и снежная погода.Вороны раскаркались — к похолоданию.Фото: pxfuel.com/