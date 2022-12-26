Народные приметы на 27 декабря 2022: почему в Филимонов день нужно убраться дома
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Народные приметы на 27 декабря 2022: почему в Филимонов день нужно убраться дома
Согласно народному календарю, 27 декабря 2022 года отмечается Филимонов день. На Руси это время считали самым темным в году. Люди верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила.
Верили, что хороших хозяев нечисть никогда не станет беспокоить. Поэтому в Филимонов день принято было убираться в избе и наводить порядок.
Чтобы отогнать нечистую силу, необходимо было чаще умываться. Вода – магическое средство, которого боится нечисть. Нельзя выходить из дома неумытым, в противном случае накличете на себя беду. Неумытого человека может даже молния убить.
Считается, что в этот день молочные продукты обладают особенными полезными свойствами. Поэтому во время чествования мученика Фирса рекомендуют пить коровье молоко.
Чего нельзя делать 27 декабря 2022 года:
Нельзя в этот день оставлять дом грязным, неприбранным. Важно не просто подмести или пропылесосить, но и помыть полы, подоконники и верх шкафов, чтобы изгнать нечисть водой, обладающей огромной очистительной и защитной силой.
Запрещено 27 декабря носить грязную и рваную одежду.
Нельзя употреблять алкоголь.
Не рекомендуется отправляться в дальний путь, ходить в лес в одиночку, посещать незнакомые места.
Нельзя много веселиться, смеяться, танцевать, ходить в развлекательные заведения.
Запрещено в этот день вспоминать людей, которые покончили с собой, стали жертвами несчастного случая или преступления.
Нельзя проявлять негатив, ссориться, ругаться, конфликтовать. Это может привести к скандалам.
Запрещается гладить и подкармливать животных и птиц на улице.
Нельзя трогать незнакомые вещи, брать их в руки, приносить домой.
Не рекомендуется трогать те вещи, которые вы потеряли, но сегодня неожиданно нашли.
Народные приметы на 27 декабря 2022 года
Какая погода в этот день, такая погода будет и в феврале.
Если день морозный — лето будет жарким.
Снег и ветер — урожай будет богатым.
Если за день погода поменялась несколько раз — в течение зимы будет несколько оттепелей.
Утренний туман быстро испарился — заморозков в этот день не будет.
Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую — будет пасмурная и снежная погода.
Вороны раскаркались — к похолоданию.
Фото: pxfuel.com/