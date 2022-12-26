Уже совсем скоро наступит Новый год. Но если вы до сих пор не нарядили елку, спешим вам рассказать, как сделать это правильно.

Уже совсем скоро наступит Новый год. Но если вы до сих пор не нарядили елку, спешим вам рассказать, как сделать это правильно.Собираясь украшать елку перед Новым годом, вспомните следующие советы экспертов. Во-первых, лучше отказаться от хрупких, легкобьющихся игрушек, если есть в квартире/доме животные и/или дети. Если найти замену таким игрушкам нельзя, следует их повесить выше – так, чтобы их было сложно достать.Во-вторых, не нужно покупать игрушки, имеющие специфический, резкий запах. Если вы хорошо чувствуете химическое вещество или пластик, лучше убрать в сторону такой аксессуар. Оставляем на прилавки и игрушку, с которых слезает краска или осыпаются блестки. Испачканные пальцы подскажут вам, что такому на елке не место.Крепление, пожалуй, одна из важных деталей елочных игрушек. Они должны как следует держаться на всех типах елок – как на настоящей, так и на искусственной. А еще игрушки не должны плавиться при нагревании, ведь обычно на зеленой красавице есть гирлянда. К слову, фонарики тоже не должны пахнуть странно.Лучший выбор – это игрушки из натуральных материалов или самодельные. Если вы решите сделать аксессуары для елки на Новый год самостоятельно, будете в тренде. Экологичные игрушки – это прежде всего безопасность и, конечно, экономия.