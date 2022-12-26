Первое региональное отделение Культурного фронта России открылось на владимирской...

Первое региональное отделение "Культурного фронта России" открылось на владимирской земле"Культурный фронт России". Во Владимире появилось первое региональное отделение нового общероссийского движения. На конференцию прибыл инициатор его создания - народный артист России, кинорежиссёр, президент международного форума "Золотой витязь" Николай Бурляев. Какие идеи будут отстаивать деятели культуры? Об этом - в нашем репортаже.- Славься, страна, мы гордимся тобой!Российский гимн открывает учредительную конференцию регионального отделения "Культурного фронта России". Событие инициатор движения, выдающийся культурный, общественный и политический деятель Николай Бурляев называет историческим. "Культурный фронт России" - новая общероссийская общественная организация. В ее рядах - Андрей Кончаловский, Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Александр Михайлов, Захар Прилепин и другие патриоты своей страны. Отделения организации появятся во всех регионах. А первое создано во Владимире.Николай Бурляев, председатель общественного объединения "Культурный фронт России", народный артист России, председатель международного форума "Золотой витязь":- Цель "Культурного фронта" России, во-первых, консолидация всех позитивных сил деятелей культуры России. Это явление огромной мощи нашей. Когда сейчас мне сейчас звонят со всех уголков России. И отовсюду одна реплика: "Ну, наконец-то", т.е. ну наконец-то мы покажем, насколько сильная русская культура.На конференции избраны 5 сопредседателей реготделения "Культурного фронта". А почетным председателем областной организации стал Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Новое движение объединило всех, кто верен своей стране и традиционным духовным и нравственным ценностям.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Указы правительства соответствуют нашим стремлениям к обновлению нашего общества. Новое - это хорошо забытое старое, поэтому обращение в трудную минуту в нашей стране идет к традиционной духовности и нравственности. Все наше служение к тому сводится, чтобы видеть бога в другом, в окружающих людях."Культурный фронт" - организация принципиально внепартийная, подчеркивает Николай Бурляев. Сегодня деятелям культуры предстоит послужить за "Господа Бога и Отечество", уверен руководитель движения. Бой идет за душу человека. В "Культурный фронт" вошли деятели кино, театра, литературы, музыки, живописи, архитектуры.Николай Бурляев, председатель общественного объединения "Культурный фронт России", народный артист России, председатель международного форума "Золотой витязь":- Теперь появляется сила, которая будет это контролировать. А чиновников очень надо контролировать. Я хорошо знаю Министерство культуры РФ, поскольку пять лет я отдал работе в Общественном совете. Нужно менять и реорганизовывать Минкультуры РФ. Об этом я поднял речь с трибуны в Государственной Думе, о том, что это министерство выродилось на моих глазах за 30 лет."Культурный фронт" станет экспертным советом, откроет тематические площадки, будет содействовать законотворческой деятельности. Общественники жаждут перемен и заявляют: из страны уехали единицы, а действующих творцов - вся Россия. Миссия настоящего искусства неизменна - это служение добру.Любовь Клюквина, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»