По сведениям синоптиков, во Владимирской области ожидается снег и очередное повышение...

По сведениям синоптиков, во Владимирской области ожидается снег и очередное повышение температурыЕсли вам не хватало для новогоднего настроения пушистого снега, то он уже на подходе. Метель со второй половины вторника 27 декабря пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд жителям Центрального региона. Усилится ветер, погода будет атмосферной.К вечеру вторника жители региона вновь почувствуют потепление: атмосферный фронт повысит градус тепла, и снег станет не пушистым, а тяжелым, вперемешку с дождем.В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, снег.Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 94%.Магнитное поле слабо возмущенное. Ветер юго-восточный, 5-11 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -12…-15, днём до 5 градусов мороза. К вечеру вторника температура поднимется до -2 градусов.Стоит отметить, что во вторник вечером из-за метели видимость на дорогах сократится до 3-4 км.В этот день почитается память святых Фирса, Левкия и Каллиника. В это время держится стабильно зимняя погода, со всеми характерными для нее явлениями: «В декабре мороз нарастает, зато день прибывает». В старину говорили: «Зима ночи урвала, дня притачала». Наши предки заметили: если зимой воздух становится более прозрачным, значит нужно ждать похолодания.Фото: https://www.pxfuel.com/