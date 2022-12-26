Праздничные выходные: сколько дней будут отдыхать владимирцы на Новый год? Новый год работающее...

Праздничные выходные: сколько дней будут отдыхать владимирцы на Новый год?Новый год работающее население ждет не только как самый любимый праздник, но и как мини-отпуск. Сколько дней жители Владимирской области смогут отдохнуть по официальному календарю, представленному Министерством труда РФ?Новогодние каникулы начнутся 1 января и продлятся до 8-го. 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, поэтому новогодние выходные увеличатся до девяти дней, говорится в разъяснении Минтруда.Ведомство также напомнило, что совпадающие с нерабочими праздничными днями выходные в наступающем году переносятся с 1 января на 24 февраля. Также выходной с воскресенья 8 января будет перенесен на 8 мая.Фото: pxfuel.com/