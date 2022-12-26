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<a href="https://33live.ru/novosti/26-12-2022-samovolnye-podklyucheniya-k-elektrosetyam-uvelichivayut-risk-pozharov-v-xoloda.html" target="_blank">Самовольные подключения к электросетям увеличивают риск пожаров в холода</a> - Самовольные подключения к электросетям увеличивают риск пожаров в холода. С начала отопительного...