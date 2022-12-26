Самовольные подключения к электросетям увеличивают риск пожаров в холода.
С начала отопительного...
Самовольные подключения к электросетям увеличивают риск пожаров в холода.
С начала отопительного сезона в регионе более 150 пожаров произошло из-за неисправного электрооборудования и электросети, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. Это одна из самых частых причин возгорания в жилых домах. В осенне-зимний период число таких происшествий растёт.
Самовольные подключения к электросетям увеличивают риск подобных пожаров. Как правило, подключения выполняются кустарно и могут привести
к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям. Ущерб нарушители наносят и соседям, которые исправно платят за потреблённую
электроэнергию: снижается качество электроснабжения добросовестных потребителей, скачет напряжение, выходит из строя бытовая техника.
«Энергосбыт Волга» напоминает, что самовольное подключение относится к административным правонарушениям. Нарушителям грозит штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
А при причинении крупного ущерба при нарушении требований пожарной безопасности в жилье может наступить уголовная ответственность, напоминает ГУ МЧС России по Владимирской области.
О фактах самовольных подключений сообщайте по телефону контактного центра «Энергосбыт Волга» 8 (4922) 77-30-00. Горячая линия работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу, воскресенье – выходной.
Направить обращение также можно по электронной почте [email protected]
Фото из архива ГТРК "Владимир