В ноябре застройщики заработали 56,6 млрд рублей.

В ноябре застройщики заработали 56,6 млрд рублей.В ноябре в новостройках класса "комфорт" и "бизнес" внутри МКАД было реализовано около 4 тыс. лотов общей площадью более 189 тыс. кв. м. За месяц столичные застройщики заработали 56,6 млрд рублей.В классе "комфорт" средняя площадь купленной квартиры составила 43,7 кв. м, средняя стоимость – 10,9 млн рублей. Доля ипотечных сделок достигла 84%. За месяц рынок пополнился одним проектом – ЖК "Варшавские ворота" от застройщика "РГ-Девелопмент" в районе Чертаново Южное.Больше всего сделок – 125 – было заключено в ЖК "" от группы ПИК в Люблино. В тройку лидеров попал еще один проект от этого застройщика – ЖК "" в районе Очаково-Матвеевское, а также ЖК "" от группы "Самолет2 в районе Молжаниновский.В классе "бизнес" средняя площадь реализованного лота составила 58 кв. м, средняя стоимость – 23,5 млн рублей. Более 67% сделок было совершено с привлечением ипотеки. В ноябре стартовали продажи в ЖК "Петровский парк II" от компании "РГ-Девелопмент" и в апарт-комплексе "Мираполис" от группы "Основа".Больше всего сделок в сегменте – 41 – было заключено в ЖК "" от застройщика Level Group в районе Очаково-Матвеевское. Еще 40 продаж пришлось на другой проект от данного застройщика – "" в районе Хорошево-Мневники. Наконец, 39 лотов было реализовано в проекте от застройщика Tekta Group в районе Обручевский.