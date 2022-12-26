Мастер короткой формы Кирилл Рябов порадовал своих поклонников новым сборником, уже одним своим названием – Лихо – не сулящим его героям ничего хорошего. Разберем по частям им написанное.

Мастер короткой формы Кирилл Рябов порадовал своих поклонников новым сборником, уже одним своим названием – "Лихо" – не сулящим его героям ничего хорошего. Разберем по частям им написанное.ЛихоПовесть, давшая название всей книги. Как обычно это бывает у Кирилла Рябова, герой настолько увяз в кошмаре рутины, что происходящее с ним инфернальное (ли?) зло банально не выдерживает напора этой всеобъемлющей серости и тоже рутинизируется.Итак, у героя, школьного учителя рисования, арестовывают кота. То ли полиция, то ли ФСБ, то ли мошенники, то ли черти из ада или совсем наоборот. Неважно, потому что параллельно герой переживает из-за ухода жены, из-за охладевшей к нему любовницы, а тут еще и ученик повесился...Ждать ли счастливого конца? Ждать ли объяснений, что вообще произошло? Хотя бы морально-нравственный урок в финале будет? Нет, нет, нет и еще раз нет. Хорошая ли это, талантливо написанная и интересная повесть, не отпускающая до последней страницы? Определенно да.ЖиводерняГлавному герою следующей повести повезло еще меньше. Он бывший третьесортный футболист, оставивший ничем не выдающуюся карьеру после страшной травмы. Деньги давно кончились, жена переживает голодные времена у своих родителей, а сам герой, алкоголик в завязке, упивается до невменяемого состояние на могиле их умершего при рождении ребенка.Знакомые с творческим методом Кирилла Рябова читатели уже догадываются, что на этом беды несчастного только начинаются.Стивен Кинг написал "Мизери" (это там где сумасшедшая фанатка заставляет искалеченного писателя строчить страницу за страницей продолжение ее любимого цикла), по собственному признанию, как метафору собственных мук творчества. "Живодерню" можно смело отнести к тому же подразделу литературы."Маленький Г."Рассказ, венчающий книгу. Удивительно, но дети тут, даром что действие происходит в детском саду, не умирают. Не умирают даже взрослые. Вообще никто не умирает от первой до последней буквы рассказа.Есть только заеденная неустроенной семейной жизнью директриса, неожиданно узнающая, что среди ее воспитанников есть милый, добрый, общительный мальчик по имени Гитлер. Чем же все закончится? Разумеется, ничем.