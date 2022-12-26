Стали известны подробности гибели депутата Павла Антова в Индии. Ушёл из жизни Павел Антов,...

Стали известны подробности гибели депутата Павла Антова в Индии.Ушёл из жизни Павел Антов, депутат Законодательного Собрания Владимирской области, известный в регионе промышленник и меценат.Известно, что Павел Антов погиб в результате несчастного случая в Индии, в штате Одиша. Туда он отправился в составе группы российских туристов. Как сообщил сегодня ТАСС Алексей Идамкин, генконсул России в Калькутте, полиция пока "не видит криминальной составляющей" в гибели Павла Антова. Двумя днями ранее в этом же отеле мертвым был найден друг предпринимателя Владимир Быданов.Председатель комитета по аграрной политике Заксобрания Павел Антов был основателем группы компаний "Владимирский стандарт", активно занимался общественной деятельностью, был меценатом. Ценил владимирскую школу живописи и открыл её галерею во Владимире. Много лет Павел Генрихович сотрудничал с ГТРК "Владимир", был экспертом проектов "Бизнес-план" и "Планета на ладони".Свои соболезнования родным и близким Павла Антова сегодня выразил спикер регионального парламента Владимир Киселёв. Для Заксобрания и всей Владимирской области уход из жизни Павла Антова - невосполнимая утрата, подчеркнул председатель ЗС. Павлу Антову было 65 лет.