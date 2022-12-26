Очный отбор будущих «послов русского языка» проходил на форуме «Флагманы Пятигорска» в Центре...

Очный отбор будущих «послов русского языка» проходил на форуме «Флагманы Пятигорска» в Центре знаний «Машук». Марина Груздева (ПИ ВлГУ) победила в конкурсе среди носителей языка, а Карим Ибрахимов (Египет, ГумИ ВлГУ) - среди иностранных студентов.«Послы русского языка в мире» – это международная волонтёрская программа. Она инициирована Институтом Пушкина. Волонтеры с помощью игровых средств и интерактивных форм знакомят иностранных школьников с русским языком, культурой и литературой, а также повышают грамотность среди молодежи.Своими впечатлениями от прошедшего форума поделилась Марина Груздева:- Цель волонтёрской программы – познакомить иностранных (большей частью – из СНГ) школьников и студентов с русским языком и нашей культурой. Для этого послы регулярно отправляются в экспедиции. Чтобы стать послом русского языка необходимо пройти два этапа отбора (заочный и очный) и впоследствии - обучение. Заочный этап подразумевал декламацию отрывка стихотворения на видео и заполнение анкеты, в которой нужно было ответить - как на формальные вопросы (возраст, место учебы), так и на более углубленные. Не знаю точно, сколько заявок было подано, но полагаю, очень много. Очный этап отбора проводился в Пятигорске, в центре знаний "Машук", где участники находились в течение 5 дней. Была очень насыщенная культурно-развлекательная, а также образовательная программа. Отмечу обилие конкурсных заданий, высокую концентрацию умных и интересных людей в одном месте! В итоге среди кандидатов-носителей языка выбраны 37 человек, и я попала в их число. Обучение пройти пока не привелось, но всё впереди. Экспедиции обычно проводятся осенью-зимой, а куда – это всегда сюрприз для послов.Фото из личного архива Марины Груздевой. На конкурсе "послов русского языка".Фото из личного архива Марины Груздевой. На конкурсе "послов русского языка".Известно, что на участие в международной программе «Послы русского языка в мире» было получено 185 заявок от представителей 12 стран, в том числе – из Армении, Афганистана, Израиля, Казахстана, Киргизии, Румынии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Франции и др.«Помимо региональных экспедиций, наши послы русского языка участвуют в зарубежных экспедициях: это и Турция, и Армения, и Азербайджан, и Кыргызстан, и Казахстан, и Китай», — сообщала заведующая кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики БГПУ им. Акмуллы Гульнара Кудинова на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РФ.Любопытно, что стать волонтером можно и без филологического или гуманитарного образования. Программа подготовки будущих послов и занятий, которые они проводят в экспедициях, составлена таким образом, что все ребята получают необходимые знания. Это подчёркивают организаторы прошедшего форума.Фото из личного архива Марины Груздевой