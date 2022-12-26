Очный отбор будущих «послов русского языка» проходил на форуме «Флагманы Пятигорска» в Центре...
Очный отбор будущих «послов русского языка» проходил на форуме «Флагманы Пятигорска» в Центре знаний «Машук». Марина Груздева (ПИ ВлГУ) победила в конкурсе среди носителей языка, а Карим Ибрахимов (Египет, ГумИ ВлГУ) - среди иностранных студентов.
«Послы русского языка в мире» – это международная волонтёрская программа. Она инициирована Институтом Пушкина. Волонтеры с помощью игровых средств и интерактивных форм знакомят иностранных школьников с русским языком, культурой и литературой, а также повышают грамотность среди молодежи.
Своими впечатлениями от прошедшего форума поделилась Марина Груздева:
- Цель волонтёрской программы – познакомить иностранных (большей частью – из СНГ) школьников и студентов с русским языком и нашей культурой. Для этого послы регулярно отправляются в экспедиции. Чтобы стать послом русского языка необходимо пройти два этапа отбора (заочный и очный) и впоследствии - обучение. Заочный этап подразумевал декламацию отрывка стихотворения на видео и заполнение анкеты, в которой нужно было ответить - как на формальные вопросы (возраст, место учебы), так и на более углубленные. Не знаю точно, сколько заявок было подано, но полагаю, очень много. Очный этап отбора проводился в Пятигорске, в центре знаний "Машук", где участники находились в течение 5 дней. Была очень насыщенная культурно-развлекательная, а также образовательная программа. Отмечу обилие конкурсных заданий, высокую концентрацию умных и интересных людей в одном месте! В итоге среди кандидатов-носителей языка выбраны 37 человек, и я попала в их число. Обучение пройти пока не привелось, но всё впереди. Экспедиции обычно проводятся осенью-зимой, а куда – это всегда сюрприз для послов.
Фото из личного архива Марины Груздевой. На конкурсе "послов русского языка".
Фото из личного архива Марины Груздевой. На конкурсе "послов русского языка".
Известно, что на участие в международной программе «Послы русского языка в мире» было получено 185 заявок от представителей 12 стран, в том числе – из Армении, Афганистана, Израиля, Казахстана, Киргизии, Румынии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Франции и др.
«Помимо региональных экспедиций, наши послы русского языка участвуют в зарубежных экспедициях: это и Турция, и Армения, и Азербайджан, и Кыргызстан, и Казахстан, и Китай», — сообщала заведующая кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики БГПУ им. Акмуллы Гульнара Кудинова на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РФ.
Любопытно, что стать волонтером можно и без филологического или гуманитарного образования. Программа подготовки будущих послов и занятий, которые они проводят в экспедициях, составлена таким образом, что все ребята получают необходимые знания. Это подчёркивают организаторы прошедшего форума.
Фото из личного архива Марины Груздевой