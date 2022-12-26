Источник сообщил, что из устройств для операторов пропали файлы с настройками для конкретной сети, остался только профиль, не учитывающий особенности и возможности сетей.

Технологии передачи голоса на iPhone 14 через сеть LTE или через беспроводную локальную сеть работают некорректно на сетях российских операторов. Как сообщили ТАСС в их пресс-службах, проблемы с функциями VoLTE и VoWiFi могут быть вызваны некими ограничениями со стороны производителя устройств - корпорации Apple."Мы провели необходимые тесты и пришли к выводу, что на сегодняшний день ряд функций флагманских смартфонов компании Apple - iPhone 14 - могут работать некорректно. Причина проблем в работе новых iPhone заключается в отсутствии возможности применить настройки оператора из-за ограничений на стороне компании Apple", - заявили ТАСС в "Вымпелкоме" (бренд "Билайн"). Там отметили, что последний iPhone в линейке не поддерживает сверхширокополосный аудиокодек EVS - из-за этого теряется качество голоса собеседника. Также при переходе звонка из LTE в сети 3G/2G может произойти сброс вызова - еще до поднятия "трубки".В пресс-службе сотового оператора МТС согласились относительно проблем с VoLTE и VoWiFi. "Из-за того, что в iPhone 14 полностью пропала возможность активировать функцию вызовов по Wi-Fi (VoWiFi), нам не удалось добиться, чтобы смартфон сделал попытку регистрации", - отметили там. Оператор, по словам его представителей, активировал VoLTE для iPhone 14, но уверенности в стабильной работе в России нет. МТС также допускает отказ локализованных для конкретных стран или сетей устройств передавать голос через LTE в сетях российских операторов.Как пояснил ТАСС источник, уход Apple сказался на возможностях российских операторов для проведения тестов новых iPhone на полную совместимость с сетью, согласовать это с самой корпорацией также не удалось. Собеседник агентства пояснил, что из устройств для операторов пропали файлы с настройками для конкретной сети, остался только профиль, не учитывающий особенности и возможности сетей.Сотовый оператор Tele2 также допускает проблемы с технологиями передачи голоса на iPhone, отмечая, что они включаются на его сетях только после тестирования с вендором. Так, во времена сотрудничества с Apple оператор успел базово настроить VoLTE, велась работа и по настройке VoWiFi. "Однако с марта этого года взаимодействие по всем проектам с Apple прекратилось. Соответственно, допускаем, что на устройствах iPhone этот функционал может работать с ограничениями", - подчеркнули в пресс-службе Tele2.Ранее о такой проблеме сообщал "Коммерсантъ". В пресс-службе "Мегафона" изданию подтвердили ограничения работы VoWiFi, но уточнили, что абоненты могут звонить через Wi-Fi через приложение eMotion, соответственно, это ограничение не сильно влияет на пользовательский опыт.