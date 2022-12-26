Во Владимире в возрасте 65 лет скончался депутат Законодательного собрания региона и основатель компании «Владимирский Стандарт» Павел Антов. Об этом стало известно вечером 25 декабря.

Во Владимире в возрасте 65 лет скончался депутат Законодательного собрания региона и основатель компании «Владимирский Стандарт» Павел Антов. Об этом стало известно вечером 25 декабря. «Павел Генрихович был человеком удивительной энергии и широты интересов. Талантливый и успешный предприниматель, он всегда стремился быть полезным людям. Многие совсем далекие и от бизнеса, и от политики жители нашей