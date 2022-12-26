Они отслеживают температуру воздуха, осадки, состояние покрытия проезжей части, сцепление.

В 2023 году во Владимирской области установят 8 метеостанций. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».Комплексы по контролю за погодой появятся на М-7 и Р-132 возле деревень Кощеево, Трухачево и Лемешки, у посёлков Великодворский и Колокша, около моста через Клязьму в Камешковском районе, в Покрове, на объезде Владимира у пересечения с Судогодским шоссе.Метеопосты представляют из себя элементы, которые способствуют повышению безопасности движения и обеспечивают нормативное состояние трасс. Они отслеживают температуру воздуха, осадки, состояние покрытия проезжей части, сцепление. Информация в режиме реального времени поступает в диспетчерскую. Специалисты, оценив ситуацию, могут направить спецтехнику на тот или иной участок для обработки дороги.Также владимирские автомагистрали оснастят пунктами учета интенсивности дорожного движения (ПИУД). Они ведут учёт проезжающего транспорта, который позволяет анализировать количество машин и распределять их на категории (грузовые, легковые и тд). В будущем данные помогают при планировании ремонта автобанов.