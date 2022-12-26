Сразу три проекта из Владимирской области победили в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды: Вязники, Муром и Струнино. Об этом у себя в telegram рассказал

Сразу три проекта из Владимирской области победили в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды: Вязники, Муром и Струнино. Об этом у себя в telegram рассказал губернатор Александр Авдеев. По словам главы региона, это большое событие, ведь обычно регионам одобряют одну – максимум две заявки, но Владимирская область получила три «галочки». Так, 80