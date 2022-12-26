26 декабря депутаты Владимирского совета народных депутатов приняли бюджет областного центра на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, который по словам главы города Дмитрия Наумова на 67%

26 декабря депутаты Владимирского совета народных депутатов приняли бюджет областного центра на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, который по словам главы города Дмитрия Наумова на 67% состоит из обязательств перед жителями. С момента проведения слушаний по бюджету в начале декабря мэрия получила подтверждение о перечислении денег из региональной казны. В результате совокупные