Победителей международного всероссийского форума «Одарённые дети» и региональных творческих конкурсов принимал Алексей Говырин.

В Госдуме побывали 27 студентов и школьников из Владимирской области. Победителей международного всероссийского форума «Одарённые дети» и региональных творческих конкурсов принимал Алексей Говырин.Он провёл для ребят экскурсию. Подростки своими глазами увидели, как работает российский парламент.«Самое ценное — живое общение. Прозвучало много вопросов о моей работе. Поговорили о хобби, книгах, новых фильмах и о внимании государства к молодежи. Многие из них захотели пройти практику в ГД. Тем, кто решится на этот ответственный шаг, обязательно помогу», - подчеркнул в своем Алексей Говырин.Добавим, что в поездке участвовали учащиеся ВлГУ, Александровского промышленно-правовоого колледжа, Гимназии №23, Промышленно-коммерческого лицея, Лицея-интерната №1 и школы №49 им. М.М.Сперанского.