Ему было 65 лет.

Умер депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Ему было 65 лет.Как рассказали коллеги из «Зебра ТВ», информацию подтвердили три разных источника. Причины смерти не уточняются, но , что он скончался во время отдыха в Индии.Павел Генрихович в подмосковном городе Воскресенске. В 2000 году основал ГК «Владимирский стандарт», которая за несколько лет стала одной самых успешных в регионе. Парламентарий занимался активной общественной деятельностью, поддержкой творческих детей и был известным меценатом. В ЗС он занимал пост председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Женат, есть дочь.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Антова.