В Кольчугинском районе произошёл крупный пожар. 25 декабря (в 15:26) загорелся большой частный дом...

В Кольчугинском районе произошёл крупный пожар. 25 декабря (в 15:26) загорелся большой частный дом в деревне Новофроловское (ул. Третья, дом №29).На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. И даже существовала угроза распространения огня на соседнее жилое здание.Специалисты не дали огню распространиться на другое домовладение и ликвидировали пожар на площади 200 кв. м. От МЧС привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава.Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причины произошедшего выясняются.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара следует звонить по телефонам спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области