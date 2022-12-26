Вечером 25 декабря на парковке ВНИИ «Сигнал» автомобили образовали главный символ Нового года.

В Коврове 40 машин приняли участие в традиционном флешмобе «Автоёлка». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Вечером 25 декабря на парковке ВНИИ «Сигнал» автомобили образовали главный символ Нового года.«Во флешмобе приняло участие 40 машин. И вот, что из этого получилось. Ролик с коптера будет чуть позже», - пояснили в пресс-службе губернатора.Акция в городе оружейников проходит несколько лет. В разные годы количество участников составляло от 20 до 50.