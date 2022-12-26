40 автомобилей собрались для участия во флешмобе «Автоелка» в Коврове в минувшие выходные. Годом ранее на парковке выстраивалось 25 машин, сообщили в GORODKOVROV.RU. 40 – не рекордное число. В

40 автомобилей собрались для участия во флешмобе «Автоелка» в Коврове в минувшие выходные. Годом ранее на парковке выстраивалось 25 машин, сообщили в GORODKOVROV.RU. 40 – не рекордное число. В предыдущие годы на парковку напротив центральных проходных КЭМЗ и «Сигнала» приезжали от 20 до 50 автовладельцев, чтобы поддержать новогодний флешмоб. По информации «Москва 24» в Красноярске