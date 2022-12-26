В Петушках мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство. Известно, что летом 2022...

В Петушках мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство.Известно, что летом 2022 года к дому осужденного подъехали двое неизвестных ему мужчин.Во время общения произошел конфликт, который привёл к тому, что хозяин сходил в своё жилище за самодельным пистолетом и совершил не менее 2-х выстрелов в одного из обидчиков. Приезжий погиб на месте происшествия.Затем, демонстрируя оружие, мужчина стал угрожать второму приехавшему, который сумел скрыться.Во время следствия выяснилось, как сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области, что осужденный (житель деревни Глубоково Петушинского района) «приобрел 2 сигнальных пистолета, из которых самостоятельно изготовил огнестрельное оружие, внеся изменения в их конструкцию».Мужчина изначально отрицал свою причастность к преступлению, полагал, что его действия — это самооборона. Правда, суд посчитал иначе.Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также ему назначили штраф - 120 тысяч рублей.Фото: pxfuel.com