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<a href="https://33live.ru/novosti/26-12-2022-v-serbii-zheleznodorozhnyj-sostav-s-ammiakom-soshel-s-relsov.html" target="_blank">В Сербии железнодорожный состав с аммиаком сошел с рельсов</a> - В сербском городе Пирот объявили режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стала утечка аммиака, которая произошла в результате схода с рельсов грузового поезда. По данным , в больницу с ..