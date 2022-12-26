На фигуранта завели уголовное дело. Новый год он встретит в СИЗО.

В Судогде задержан поджигатель автомобилей. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.На прошлой неделе в дежурку отдела полиции пришёл местный предприниматель. Мужчина заявил о возгорании трёх машин, принадлежащих его компании. В результате ЧП две «Газели» сгорели дотла, а третья - частично. Ущерб превысил 3,7 млн рублей.По видеокамерам опера установили, что ночью злоумышленник проник в незапертый гараж, расположенный на территории предприятия и спалил транспорт. Им оказался 48-летний бывший работник организации, который решил отомстить бизнесмену за увольнение.Полицейские выяснили, что в 2011 и 2017 годах пироман уже попадался на поджогах домов, за что привлекался к уголовной ответственности.На фигуранта завели уголовное дело. Новый год он встретит в СИЗО.